Μπέιλι: «Ο κ. Μαρινάκης μου μίλησε για το Europa, θέλω να το κατακτήσω ξανά»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε κατά την άφιξή του στην Ελλάδα ο Μπέιλι.

Ο νεοαποκτηθείς Λίον Μπέιλι, είπε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού για:

Τους στόχους του με.τους Πειραιώτες: Είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένειά μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα ο απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις.

Το Europa League και την συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για τον στόχο του Europa League. Τον κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά και έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα. Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερί φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό.

Τους φιλάθλους του Ολυμπιακού: Ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Ακόμη θυμάμαι πριν από τρία χρόνια την ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω παίζει ποτέ και ελπίζω να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις.