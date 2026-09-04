Μπέιλι - Ολυμπιακός: Έφτασε Αθήνα ο έμπειρος εξτρέμ
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Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αφίχθη στην Αθήνα.
Ακόμα μία άφιξη για τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Ο λόγος για τον πεπειραμένο εξτρέμ Λίον Μπέιλι, που έχει ήδη κλείσει στους Πειραιώτες.
Ο Μπέιλι που ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους έχει υπογράψει συμβόλαιο ως το 2030. Έφτασε στην Αθήνα - για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό - λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα. Ο εν λόγω ακραίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Άστον Βίλα για να αποτελέσει μία εκ των βασικών επιλογών του Μεντιλίμπαρ.
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