Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αφίχθη στην Αθήνα.

Ακόμα μία άφιξη για τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Ο λόγος για τον πεπειραμένο εξτρέμ Λίον Μπέιλι, που έχει ήδη κλείσει στους Πειραιώτες.

Ο Μπέιλι που ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους έχει υπογράψει συμβόλαιο ως το 2030. Έφτασε στην Αθήνα - για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό - λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα. Ο εν λόγω ακραίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Άστον Βίλα για να αποτελέσει μία εκ των βασικών επιλογών του Μεντιλίμπαρ.