Παναθηναϊκός: Τα παρασκήνια από τη συγκινητική παρουσίαση του Ομπράντοβιτς

Παναθηναϊκός: Τα παρασκήνια από τη συγκινητική παρουσίαση του Ομπράντοβιτς

Παναθηναϊκός: Τα παρασκήνια από τη συγκινητική παρουσίαση του Ομπράντοβιτς
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H KAE Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως ο νέος προπονητής της ομάδας.

Από τη στιγμή που ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής πάτησε στο glass floor του Telekom Center Athens και αποθεώθηκε από τους «πράσινους» φιλάθλους μέχρι την ομιλία τόσο του ίδιου όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού

     

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