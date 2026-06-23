Παναθηναϊκός: Τα παρασκήνια από τη συγκινητική παρουσίαση του Ομπράντοβιτς
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως ο νέος προπονητής της ομάδας.
Από τη στιγμή που ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής πάτησε στο glass floor του Telekom Center Athens και αποθεώθηκε από τους «πράσινους» φιλάθλους μέχρι την ομιλία τόσο του ίδιου όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού
𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐙𝐞𝐥𝐣𝐤𝐨 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 | 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026
You watched the press conference, but this is how it truly felt.
Step behind the curtain and live the full emotion of Coach Zeljko Obradovic’s return to his… pic.twitter.com/yr9OtAbMEE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.