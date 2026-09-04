H Mαρία Σάκκαρη μετά το υπέροχο 1ο σετ, με ανατροπή στο 2ο, βρήκε τρία match points, τα έχασε και η Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στο τέλος έφθασε στη νίκη με 2-1 σετ και στην πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη στο court 5 των εγκαταστάσεων του US Open άφησε μια μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, με τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα να φθάνει τελικά στη νίκη με 1-6, 7-6(4), 6-2 και στη φάση των «32» στο απλό γυναικών.

Αποδίδοντας εξαιρετικό τένις στο 1ο σετ, η Σάκκαρη μπόρεσε να επιστρέψει από το 1-4 στο 2ο, απέναντι στην 26χρονη από την Ουκρανία, όμως στο 10o game έχασε τρία match points, μαζί και το σετ στο tie break, με τον εκνευρισμό να φέρνει τα λάθη στο 3ο σετ και μαζί τον αποκλεισμό.

Η Ελληνίδα παίκτρια τελείωσε τον αγώνα με υπερδιπλάσιους και βάλε winners (36 έναντι 17), ακόμα και στο 3ο σετ ήταν καλύτερη (6-5), είχε μόλις εννέα περισσότερα αβίαστα λάθη (39-30), έβγαλε επτά άσους (κανένα η αντίπαλός της) κι όμως δεν συνεχίζει στο τουρνουά και την εξήγηση μόνο η ίδια μπορεί να τη δώσει.

Με 13άρι, άνετα το 1-0

Με τις παίκτριες να διατηρούν με άνεση τα service games, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 1-0 και 2-1. Τρία διαδοχικά αβίαστα λάθη από τη Σταροντούμπτσεβα, έφεραν το 15-40, με τη Σάκκαρη να φθάνει πρώτη σε break (3-1).

H Ελληνίδα παίκτρια έδωσε συνέχεια στο καλό ξεκίνημα, από το 0-30, με διαδοχικούς πόντους, έφθασε στο 4-1, μετρώντας ήδη οκτώ winners και τρεις άσους.

Έχοντας τον πλήρη έλεγχο, η Σάκκαρη έφθασε σε νέο break point, η Σταροντούμπτσεβα υπέπεσε σε διπλό λάθος για το 5-1 και σερβίροντας για την κατάκτηση του σετ η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό set point και στη 2η ευκαιρία, έφθασε στο 6-1 σε 31 λεπτά, μετρώντας 13 winners, έναντι μόλις ενός της αντιπάλου της!

Από την ανατροπή, στα τρία match points και στο 1-1

Η Σάκκαρη με τον 4ο άσο της στο παιχνίδι, έκλεισε το πρώτο της service game στο 2ο σετ, για το 1-1. Προηγήθηκε με 0-30, όμως η Σταροντούμπτσεβα, που πάσχιζε να βρει ρυθμό, έφθασε στο 2-1.

Στο επόμενο game ήταν η σειρά για τη Σάκκαρη να βρεθεί στο 0-30, με τη Σταροντούμπτσεβα να φθάνει σε break point και με winner να το πετυχαίνει για το 3-1.

Η Ουκρανίδα, χωρίς να είναι εντυπωσιακά καλύτερη διατήρησε το σερβίς της για το 4-1, όμως εκεί ήρθε η αντίδραση της Σάκκαρη.

Με love game μείωσε σε 4-2, από τα αβίαστα λάθη της Ουκρανίδας βρήκε διπλό break point και το εντελώς άστοχο βολέ της Σταροντούμπτσεβα έφερε το break για το 4-3.

Με τρεις διαδοχικούς winners κι ένα αβίαστο λάθος της Σταροντούμπτσεβα, η Σάκκαρη με νέο love game ισοφάρισε σε 4-4.

Και δεν σταμάτησε εκεί, με δύο στη σειρά forehand smash μετά το 40-40, με νέο break έφερε την ανατροπή στο σετ, 5-4.

Αρκούσε για τη Σάκκαρη να διατηρήσει το σερβίς της για να φθάσει στην πρόκριση, αλλά δεν το πέτυχε, σε ένα μικρό θρίλερ, καθώς έχασε τρία match points, ενδιάμεσα έσωσε δύο break point, όμως δεν το απέφυγε (5-5).

Η Σταροντούμπτσεβα παρά τα δύο διαδοχικά διπλά λάθη, διατήρησε το σερβίς της, προσπερνώντας με 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break. Η Ουκρανίδα προηγήθηκε με 4-0, 5-1 και 6-2, η Σάκκαρη μείωσε σε 6-4, όμως το σετ πήγε στη Σταροντούμπτσεβα με 7-6(4).

Εκνευρισμός, λάθη κι αποκλεισμός

Η παραπάνω εξέλιξη έφερε νέα δεδομένα στον αγώνα, με τη Σταροντούμπτσεβα να ξεκινά με break το 3ο σετ και με love game να κάνει το 2-0.

H Σάκκαρη εκνευρισμένη, βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point, όμως κατάφερε να πάρει το game και να διατηρήσει την επαφή με το σκορ (2-1).

Δεν απέφυγε τη ζημιά στο 5ο game, νέο διπλό break point για τη Σταροντούμπτσεβα, που αυτή τη φορά το πέτυχε, ξεφεύγοντας, όπως και στο 2ο σετ, με 4-1.

Η Σάκκαρη στο επόμενο game είχε την ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα, όμως έχασε δύο ευκαιρίες για break, με την Ουκρανίδα να φθάνει στο 5-1.

Η Ελληνίδα μείωσε σε 5-2, όμως η Σταροντούμπτσεβα δεν άφησε την ευκαιρία, αμέσως μετά να κατακτήσει το σετ με 6-2 και να πανηγυρίσει την πρόκριση.

