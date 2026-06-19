«Ναυάγιο στις συζητήσεις Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα»

«Ναυάγιο στις συζητήσεις Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα»

«Ναυάγιο στις συζητήσεις Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα»
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Οι συζητήσεις μεταξύ της Μπαρτσελόνα με τον Μάικ Τζέιμς... ναυάγησαν και ο Αμερικανός γκαρντ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά την ανακοίνωση του Μάικ Τζέιμς πως αποχωρεί από τη Μονακό, η Μπαρτσελόνα φαινόταν πως θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι εξελίξεις όμως διαφοροποιούνται, καθώς οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών... ναυάγησαν σύμφωνα με το «basketnews».

Πρόκειται για μία απρόσμενη εξέλιξη, αφού τις τελευταίες εβδομάδες το όνομα του Μάικ Τζέιμς είχε συνδεθεί με τους Καταλανούς για την επόμενη χρονιά. Πλέον ο 35χρονος γκαρντ αναζητά την επόμενη ομάδα του, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως προτεραιότητα του Μάικ Τζέιμς είναι να ενταχθεί σε έναν σύλλογο ο οποίος είναι διεκδικητής τίτλου, την ώρα που θα απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague, εφόσον αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα ελεύθερα στην αγορά. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δεχθεί προτάσεις και να υπάρχουν εξελίξεις, σχετικά με την ομάδα που θα καταλήξει.

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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, είχε μ.ο 16.4 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά αγώνα.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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