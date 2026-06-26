Διετή επέκταση συμβολαίου στον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς θέλει να κάνει η Μπεσίκτας, μετά την παρουσία της στην Euroleague της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Νέο συμβόλαιο στον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς είναι αποφασισμένη να προσφέρει η Μπεσίκτας, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην Euroleague της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.