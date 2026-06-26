Η EuroLeague επιβεβαίωσε πως η σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί με 20 ομάδες, ωστόσο το μεγάλο βήμα θα γίνει έναν χρόνο αργότερα, όταν η διοργάνωση θα επεκταθεί στις 24 ομάδες.

Η EuroLeague ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague (ECA), που συνεδρίασε στη Βαρκελώνη σήμερα (26/6), ενέκρινε ομόφωνα τον σχεδιασμό που προβλέπει την επέκταση της διοργάνωσης από 20 σε 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-28, επιβεβαιώνοντας ότι το πλάνο ανάπτυξης προχωρά κανονικά.

Παρότι η αγωνιστική περίοδος 2026-27 θα διεξαχθεί με 20 συλλόγους, οι μέτοχοι της EuroLeague επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να αυξήσουν τον αριθμό των συμμετεχόντων την επόμενη χρονιά, εξετάζοντας παράλληλα διαφορετικά αγωνιστικά μοντέλα που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη των τεσσάρων νέων ομάδων, χωρίς να αλλοιωθεί ο βασικός χαρακτήρας της διοργάνωσης. Στόχος παραμένει κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες, ενώ παράλληλα αναζητείται καλύτερη ισορροπία με το καλεντάρι των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων.

Η επέκταση συνδέεται άμεσα και με το νέο μοντέλο λειτουργίας της EuroLeague. Ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο της διαδικασίας μετατροπής των σημερινών μακροχρόνιων αδειών σε franchises, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου 2026 ξεκινά και επίσημα η διαδικασία αξιολόγησης για τη διάθεση των νέων franchises, με το ενδιαφέρον να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο τόσο από υπάρχοντες συλλόγους όσο και από επενδυτές, μπασκετικούς οργανισμούς και πόλεις που επιθυμούν να μπουν στον χάρτη της EuroLeague.

Ο Τσους Μπουένο στάθηκε στην ολοένα αυξανόμενη δυναμική της διοργάνωσης: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συγκεντρώνουμε τους 52 κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης στις διοργανώσεις μας, εκπροσωπώντας τις σημαντικότερες μπασκετικές αγορές της ηπείρου, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουμε την πόρτα και σε νέες αγορές. Το ενδιαφέρον από συλλόγους που επιθυμούν να ενταχθούν στις διοργανώσεις μας είναι εντυπωσιακό και επιβεβαιώνει τη δύναμη της πλατφόρμας της Euroleague Basketball και του μακροπρόθεσμου οράματός μας».

Ο CEO της EuroLeague ευχαρίστησε όλους τους συλλόγους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, εξηγώντας πως ο αριθμός των ομάδων παραμένει προς το παρόν στους 52 (20 στην EuroLeague και 32 στο EuroCup), προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού: «Η στρατηγική της επέκτασής μας είναι σχεδιασμένη με το βλέμμα στο μέλλον. Χτίζουμε μια πλατφόρμα που θα υποδεχθεί περισσότερους συλλόγους, περισσότερες αγορές και περισσότερους φιλάθλους. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από όσους ενδιαφέρονται σήμερα θα αποτελέσουν μέρος του ταξιδιού μας τα επόμενα χρόνια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά στοιχεία που αποκάλυψε ο Μπουένο για το νέο μοντέλο των franchises: «Από τότε που παρουσιάσαμε το νέο στρατηγικό μας σχέδιο, έχουμε ήδη επιβεβαιώσει αποτίμηση της αγοράς στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω των προσφορών που έχουμε δεχθεί, διπλασιάζοντας την αξία της EuroLeague σε σχέση με πέρυσι. Με τη δυναμική που υπάρχει, περιμένουμε ακόμη έναν διπλασιασμό μέσα στις επόμενες δύο σεζόν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τη διοργάνωση σε αποτίμηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των συλλόγων: «Την περασμένη σεζόν το 37% των μετόχων-συλλόγων ήταν οικονομικά βιώσιμο. Πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 70%. Αυτό αποδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο εξελίσσεται σε ένα πιο βιώσιμο υβριδικό σύστημα, διατηρώντας παράλληλα την αγωνιστική ποιότητα που κάνει μοναδικό το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Τέλος, ο Μπουένο προανήγγειλε πως στις 7 Ιουλίου, στη Βαρκελώνη, θα παρουσιαστεί το συνολικό στρατηγικό πλάνο της EuroLeague για τα επόμενα χρόνια, με κεντρικό άξονα το EuroLeague+, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού μπάσκετ και θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε δοκιμαστική μορφή τον Σεπτέμβριο του 2026.