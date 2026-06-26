Πολύ καλή ήταν η σεζόν του Μπράνκου Μπάντιο στην Βαλένθια, τόσο στην Euroleague όσο και στην Liga Endesa κατακτώντας, μάλιστα, και το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ πραγματοποίησε «breakout season» στην Βαλένθια, ανεβάζοντας την μπασκετική του μετοχή στο χρηματιστήριο της Euroleague με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει την μετακόμισή του στους «πράσινους» και με πολύ καλό συμβόλαιο.

Αν μη τι άλλο ο Μπάντιο πραγματοποιούσε την μία πολύ καλή εμφάνιση μετά την άλλη, τόσο στην Euroleague όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα, κάτι που αποτυπώθηκε εμφατικά στους αριθμούς του και στα στατιστικά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Ήταν από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης της Βαλένθια στο Final Four του «Telekom Center Athens» έχοντας πετύχει τρεις φορές 20 πόντους στα ματς της Euroleague. Μία κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (5/9 διπ., 2/6τρ., 4/4β.), μία κόντρα στην Ντουμπάι (3/5δίπ., 4/8τρ.,2/2β.) και μία στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό (3/6διπ., 2/7τρ., 8/8β.) για τα Playoffs.

Αντίστοιχα σε 41 παιχνίδια της Liga Endesa στην Ισπανία, ο Μπάντιο είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19:47 λεπτά συμμετοχής. Σούταρε με 54,1% στα δίποντα, 32,5% στα τρίποντα και 79,5 στις βολές, έχοντας ως season high τους 22 πόντους του απέναντι στην Ανδόρα (3/4διπ., 5/13τρ., 1/2β.) σε 23:13 λεπτά συμμετοχής.