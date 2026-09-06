Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (06/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί στο Περιστέρι την Καλαμάτα (19:00, Nova Sports 2), ο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο την Κηφισιά (19:30, Cosmote Sport 8), ο Λεβαδειακός τον Παναιτωλικό (20:00, Nova Sports Prime) και ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής (21:30, ΣΚΑΙ).

Νωρίτερα στις 16:00, η Πάρμα θα φιλοξενήσει τη Μόντσα (Cosmote Sport 1), η Έβερτον τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00, Nova Sports Premier League), η ΑΕΛ την Αναγέννηση Καρδίτσας (ΕΡΤ2 Σπορ) και η Φροζινόνε τη Βενέτσια (Cosmote Sport 3).

Λίγο αργότερα, το Αμβούργο θα αναμετρηθεί με τη Μάιντζ (16:30, Nova Sports 4), η Βαλένθια την Μπαρτσελόνα (17:15, Cosmote Sport 7), η Άρσεναλ την Τσέλσι (18:30, Nova Sports Premier League), η Άιντραχτ την Άουγκσμπουργκ (18:30, Nova Sports 3), η Μπολόνια τη Σασουόλο (19:00, Cosmote Sport 1), η Μάλαγα την Λεβάντε (19:30, Cosmote Sport 2), η Αλαβές την Οσασούνα (19:30, Cosmote Sport 2), η Γιουβέντους τη Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 1) και η Εσπανιόλ τη Σεβίλλη (22:00, Cosmote Sport 7).

Αναφορικά με το μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Φενέρμπαχτσε για τον μικρό τελικό του Crete International Basketball Tournament (18:00, Cosmote Sport 4) και στις 20:30 (Cosmote Sport 4) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.

Τέλος στις 15:45 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από τον ANT1 το Grand Prix της F1 που θα διεξαχθεί στη Μόντσα.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας