Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, το Άρσεναλ - Τσέλσι και το Γιουβέντους - Μίλαν
Κυριακή σήμερα (06/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Αρχικά για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί στο Περιστέρι την Καλαμάτα (19:00, Nova Sports 2), ο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο την Κηφισιά (19:30, Cosmote Sport 8), ο Λεβαδειακός τον Παναιτωλικό (20:00, Nova Sports Prime) και ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής (21:30, ΣΚΑΙ).
Νωρίτερα στις 16:00, η Πάρμα θα φιλοξενήσει τη Μόντσα (Cosmote Sport 1), η Έβερτον τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00, Nova Sports Premier League), η ΑΕΛ την Αναγέννηση Καρδίτσας (ΕΡΤ2 Σπορ) και η Φροζινόνε τη Βενέτσια (Cosmote Sport 3).
Λίγο αργότερα, το Αμβούργο θα αναμετρηθεί με τη Μάιντζ (16:30, Nova Sports 4), η Βαλένθια την Μπαρτσελόνα (17:15, Cosmote Sport 7), η Άρσεναλ την Τσέλσι (18:30, Nova Sports Premier League), η Άιντραχτ την Άουγκσμπουργκ (18:30, Nova Sports 3), η Μπολόνια τη Σασουόλο (19:00, Cosmote Sport 1), η Μάλαγα την Λεβάντε (19:30, Cosmote Sport 2), η Αλαβές την Οσασούνα (19:30, Cosmote Sport 2), η Γιουβέντους τη Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 1) και η Εσπανιόλ τη Σεβίλλη (22:00, Cosmote Sport 7).
Αναφορικά με το μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Φενέρμπαχτσε για τον μικρό τελικό του Crete International Basketball Tournament (18:00, Cosmote Sport 4) και στις 20:30 (Cosmote Sport 4) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.
Τέλος στις 15:45 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από τον ANT1 το Grand Prix της F1 που θα διεξαχθεί στη Μόντσα.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Grand Prix Monza (15:45, ANT1)
- Πάρμα - Μόντσα (16:00, Cosmote Sport 1)
- Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00, Nova Sports Premier League)
- ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Φροζινόνε - Βενέτσια (16:00, Cosmote Sport 3)
- Αμβούργο - Μάιντζ (16:30, Nova Sports 4)
- Βαλένθια - Μπαρτσελόνα (17:15, Cosmote Sport 7)
- Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (18:00, Cosmote Sport 4)
- Άρσεναλ - Τσέλσι (18:30, Nova Sports Premier League)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Άουγκσμπουργκ (18:30, Nova Sports 3)
- Ατρόμητος - Καλαμάτα (19:00, Nova Sports 2)
- Μπολόνια - Σασουόλο (19:00, Cosmote Sport 1)
- ΟΦΗ - Κηφησιά (19:30, Cosmote Sport 8)
- Μάλαγα - Λεβάντες (19:30, Cosmote Sport 7)
- Αλαβές - Οσασούνα (19:30, Cosmote Sport 2)
- Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (20:00, Nova Sports Prime)
- Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (20:30, Cosmote Sport 4 - Live από Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21:30, ΣΚΑΙ - Live από Gazzetta)
- Γιουβέντους - Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 1)
- Εσπανιόλ - Σεβίλλη (22:00, Cosmote Sport 7)
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