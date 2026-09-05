Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στα φιλικά προετοιμασίας, καθώς επικράτησε με 82-52 του Σπόρτινγκ στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας εύκολα του Σπόρτινγκ με 82-52 στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το «τριφύλλι» μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +17 (24-7). Η ομάδα της Σελέμ Ερντέμ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας σταθερά μεγάλη διαφορά και φτάνοντας χωρίς δυσκολία στην τελική επικράτηση.

Επόμενος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό είναι ο Χολαργός, σε φιλικό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Χολαργού. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη αναμετρήσεις, με τον Πρωτέα στις 12 Σεπτεμβρίου και τον Αμύντα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία οι Αρίκα Κάρτερ και Καντίτζια Κέιβ.

Τα δεκάλεπτα: 24-7, 17-10, 18-22, 23-13.

Σύνθεση πάγκου: Άννα – Νίκη Σταμολάμπρου, Ανθή Χατζηγιακουμή, Φαίη Κωτούλα, Ιωάννα Κριμίλη, Γεωργία Δαμουλάκη, Διαμάντω Αλεξιά, Σεντόνα Πρινς, Ιωάννα Χατζηλεοντή, Σάρα Μπετζέντι, Φρίντα Φόρμαν, Μαριάνθη Τουλούπη, Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου και Αργυρώ Ράλλη.