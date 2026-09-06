Ο Δημήτρης Ιτούδης πραγματοποίησε μεγάλη συνέντευξη στη σέρβικη «mozzartsport» και μεταξύ άλλων σχολίασε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Σε μεγάλη συνέντευξη που πραγματοποίησε στη «mozzartsport», ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει την επιστροφή του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως δημιουργεί μια εξαιρετική ομάδα. Παράλληλα μίλησε και για τον ανταγωνισμό της EuroLeague.

Αναλυτικά τα λόγια του Δημήτρη Ιτούδη:

Για την αγορά που είναι πιο ενεργή κάθε χρόνο:

«Ναι, κάθε χρόνο οι ομάδες δυναμώνουν, και φέτος ίσως λίγο περισσότερο. Είναι μόνο καλό για τους οπαδούς. Δίνει αυτή τη δύναμη και την ομορφιά στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε αυτό το σλόγκαν «Κάθε παιχνίδι μετράει». Στην Ευρωλίγκα, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό.

Είναι σημαντικό. Είτε παίζεις με την τελευταία είτε με την προτελευταία ομάδα - χάνεις δύο παιχνίδια και πέφτεις. Κερδίζεις δύο παιχνίδια και να 'σαι στα πλέι οφ. Δείχνει πόση συγκέντρωση χρειάζεσαι και πόση πρέπει να έχεις, διευρύνει τη λίστα των παικτών.

Βλέπεις ότι οι ομάδες με 12 ή 13 παίκτες, όσοι είχαν πριν, έχουν πλέον φτάσει τους 16, 17 ή 18. Επειδή τα εγχώρια πρωταθλήματα είναι επίσης απαιτητικά σε όλες αυτές τις χώρες.

Είμαστε 20 ομάδες τώρα. Πιστεύω και ελπίζω ότι οι ρωσικές ομάδες θα επιστρέψουν. Η FIBA έχει ξεκινήσει και έχει δώσει το πράσινο φως για τους παίκτες, τα άτομα και τους διαιτητές, οπότε το επόμενο βήμα θα είναι οι ομάδες, τα ομαδικά αθλήματα.

Αν επιστρέψουν οι ρωσικές ομάδες, κάτι που είναι και δική μου επιθυμία, έχουμε ήδη και άλλους υποψηφίους. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τη Ρόμα και όλες τις ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν, να αποκτήσουν δικαιώματα συμμετοχής, πράγμα που σημαίνει ότι επεκτείνουμε την Ευρωλίγκα. Σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες ομάδες που μπορούν να εγγυώνται σταθερά οικονομική σταθερότητα. Σημαίνει επενδύσεις».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό:

«Μια εξαιρετική κίνηση. Πρώτα απ 'όλα, επειδή ο Ζέλικο επέστρεψε στο μέρος όπου έκανε τον καλύτερό του εαυτό για 13 χρόνια και, μαζί με όλους τους παίκτες και τους συνεργάτες, συνέβαλε σε σπουδαία αποτελέσματα.

Νιώθει καλά εκεί, και όταν κάποιος νιώθει καλά εκεί που εργάζεται και σε αυτό το περιβάλλον, τότε φέρνει αποτελέσματα. Έτσι, τόσο για το κοινό όσο και λόγω της κίνησης του κ. Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο οποίος συμφώνησε με τον Ζέλικο, είναι σπουδαίο για το μπάσκετ και σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό. Δημιούργησαν και δημιουργούν μια εξαιρετική ομάδα».