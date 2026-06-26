Ο Μπράνκου Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό καθώς πρόκειται για τον επόμενο παίκτη που κλείνουν οι «πράσινοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός έχει... ανάψει για τα καλά τις μηχανές του καθώς θέλει να κλείσει όλες τις «τρύπες» που υπάρχουν και να «γεμίσει» το ρόστερ στις θέσεις που έχει ανάγκη.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει σηκώσει μανίκια και εξετάζει όλες τις περιπτώσεις παικτών, εύκολες ή δύσκολες, που θα μπορούσαν να βρεθούν στο «πράσινο» ρόστερ.

Ένα από τα ονόματα που απασχολούσαν εδώ και καιρό έντονα τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράνκου Μπάντιο ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Βαλένθια κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Ισπανία έχοντας πάρει μέρος και στο Final Four της Euroleague.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ (27χρ., 1.91μ.) είναι ο παίκτης ο οποίος θέλουν στον Παναθηναϊκό για να «κουμπώσει» στην περιφέρεια της ομάδας, κυρίως για τις αμυντικές του αρετές ενώ έδειξε φυσικά ότι μπορεί να είναι επιδραστικός και στον τομέα της επίθεσης.

Να σημειωθεί ότι ο Μπάντιο υπέγραψε τον περασμένο Απρίλιο επέκταση με τη Βαλένθια έως και το 2029 βάζοντας για αυτό το καλοκαίρι αρκετά υψηλό buy out στο συμβόλαιό του το οποίο έφτανε το 1.5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του με το ανάλογο αντίτιμο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία ο παίκτης θέλει να αγωνιστεί στους «πράσινους» υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.