Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι. Η αρχική πεντάδα που έκανε, πάλι, την διαφορά, η πίεση στην μπάλα και η κλάση του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στην Μακάμπι και την συνέτριψε με 90-67, κάνοντας το 3/3 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Η “πράσινη” Death Lineup έδωσε, ξανά, το σύνθημα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επιλέξει στο ξεκίνημα της σεζόν - λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας των απουσιών - να ρίχνει στο παρκέ στην έναρξη των μία πεντάδα με έναν δημιουργό και μέγεθος σε κάθε θέση. Είναι η πεντάδα των Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου. Και είναι το συγκεκριμένο σχήμα που έδειξε, πάλι, τον δρόμο, έχοντας, σύμφωνα με το Hudl Instat, +14 σε σχεδον 14 λεπτά κόντρα στη Μακάμπι.

Η φράση “Death Lineup” (πεντάδα θανάτου), που έχει πάρει το όνομά της από την περίφημη πεντάδα των Γουόριορς από την σεζόν 2014/15 - όταν τότε πέρασε σε θέση σέντερ ο Ντρέιμοντ Γκριν, έχοντας στο πλευρό του τους Κάρι, Τόμπσον, Ιγκουοντάλα και Μπαρνς (με τον Ντουράντ να παίρνει την θέση του Μπαρνς από την σεζόν 2016/17) - είναι σαφώς ακραία. Είναι όμως ενδεικτική της εικόνας της συγκεκριμένης πεντάδας.

Το σχήμα με το οποίο ξεκινάει τα παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός δεν είναι το πιο ταλαντούχο του - και επουδενί δεν συγκρίνεται με το ταλέντο της πεντάδας των Γουόριορς. Έχει μόνο έναν δημιουργό (Γκραντ). Έχει βρει όμως τις σταθερές του. Διαθέτει μέγεθος - αφού έχει 4 παίκτες με ύψος τουλάχιστον 2.01 μέτρα και ο 5ος (Γκραντ) είναι 1.93 μέτρα, αλλά με άνοιγμα χεριών 2.02 μέτρα - αθλητικότητα, διάθεση.

Οι “πράσινοι” πιέζουν στην μπάλα, αλλάζουν σε όλα τα σκριν (βασικά από το 2ο σκριν κι έπειτα, στο πρώτο συχνά βγαίνουν δυναμικά), κλείνουν χώρους. Σύμφωνα με το Hudl Instat - στις 3 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague - η συγκεκριμένη πεντάδα έχει αυτή τη στιγμή +39 (!) σε 39 λεπτά συμμετοχής, σε ένα αδιανόητο νούμερο.

Είναι σαφές ότι ο Παναθηναϊκός είχε βατό πρόγραμμα και ότι η συγκεκριμένη πεντάδα ίσως έχει πρόβλημα κόντρα σε ομάδες που πιέζουν την μπάλα. Είναι όμως εξίσου πιθανό οι “πράσινοι” να βρήκαν λόγω συγκυριών μία πεντάδα που θα τους δώσει λύσεις (και) στο μέλλον.

Η μαγεία της απλότητας του Χέιζ-Ντέιβις

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από νωρίς, είναι λογικό να μοιάζει δύσκολο να σταθεί κάποιος σε πολλά πράγματα πέρα από την ενέργεια που υπήρχε, τις αμυντικές σταθερές και κάποιες θεαματικές φάσεις. Πάντα όμως υπάρχει τρόπος να δει κάποιος μερικά πράγματα.

Ένα από αυτά ήταν η υπενθύμιση της κλάσης του (επανακάμψαντα από τον τραυματισμό του) Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και - κυρίως - η μαγεία της απλότητας που τον διακρίνει, με τον Αμερικανό να ολοκληρώνει το ματς με 13 πόντους με 5/9 σουτ (3/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ (που έδωσαν άλλους 11 πόντους) σε 25 λεπτά συμμετοχής. Κοινώς, ο έμπειρος φόργουορντ ήταν υπεύθυνος για 24 πόντους της ομάδας του.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι σπουδαίος παίκτης επειδή κάνει τα πράγματα απλά. Αυτό φάνηκε και σε δύο παρόμοιες καταστάσεις όπου πήρε διαφορετική απόφαση, όταν του ζητήθηκε να ποστάρει. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Χέιζ-Ντέιβις θέλει να ποστάρει, με τη Μακάμπι να ετοιμάζεται να κάνει Zone Up (μετάφραση: Να αμυνθεί με ζώνη) για να τον περιορίσει. Ο Λεσόρ κατεβαίνει προς την γωνία ώστε να κάνει σκριν για τον Μπόνγκα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αποφασίζει να σουτάρει. Ο Λεσόρ έχει κάνει σκριν στον Μπόνγκα, με τον Γερμανό να είναι ελεύθερος, ενώ ο Φρανσίσκο είναι στις 45 μοίρες.

Λίγο αργότερα, σε ίδια φάση, έγινε το εξής:

Ο Χέιζ-Ντέιβις θέλει να ποστάρει. Βλέπει ότι η Μακάμπι ετοιμάζεται να κάνει Zone Up και ζητάει από τον Μπαντιό να ανέβει λίγο πιο ψηλά για να φτιάξει τις αποστάσεις. Ο Λεσόρ κάνει σκριν στον Μπόνγκα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πασάρει στον Μπόνγκα (που έχει πάρει σκριν από τον Λεσόρ). Ο Μπαντιό έχει ανέβει στις 45 μοίρες για να ανοίξει το γήπεδο.

Ο Μπόνγκα ευστοχεί σε τρίποντο.

Δύο παρόμοιες φάσεις. Δύο διαφορετικές αποφάσεις. Ίδιο αποτέλεσμα: Μία καλή επίθεση. Και στις δύο περιπτώσεις ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε την απλή απόφαση. Το έκανε να φαίνεται εύκολο και ήταν εύκολο. Για αυτόν. Είναι (και) αυτή η μαγεία της απλότητας που τον κάνει ξεχωριστό.

Είναι σε καλό δρόμο

Είναι νωρίς ακόμα για να υπάρχει ενθουσιασμός. Είναι απλώς αρχές Οκτωβρίου. Το παζλ του Παναθηναϊκού δεν είναι καν συμπληρωμένο, αφού έχει πολλές και σημαντικές απουσίες. Την ίδια στιγμή, όμως, είναι λογικό να υπάρχουν χαμόγελα στο “πράσινο” στρατόπεδο. Τα πράγματα έχουν κυλήσει ιδανικά στην EuroLeague, το “τριφύλλι” έβγαλε ωραία εικόνα στο παρκέ, δεν προβληματίστηκε από τους αντιπάλους του, έκανε το 3/3.

Η επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις ήταν απλώς η αρχή όσων ακολουθήσουν. Η αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού δίνει πράγματα. Όλοι παίζουν όσο χρειάζεται, το ροτέισον είναι μεγάλο, όσοι μπαίνουν στο παρκέ δίνουν κάτι. Τα πράγματα βέβαια σταδιακά θα δυσκολέψουν. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Παναθηναϊκός θα έχει και επιστροφές. Οι “πράσινοι” βρίσκονται σε καλό δρόμο.