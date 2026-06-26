Όλο και πιο κοντά στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος θα αποτελέσει την 2η μεταγραφική κίνηση των «πρασίνων» στην εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μετά την κίνηση-έκπληξη με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο από τη Βαλένθια.

Όπως ανέφερε το Gazzetta το πρωί της Παρασκευής (26/6), ο Σενεγαλέζος γκαρντ επέστρεψε και πάλι στο προσκήνιο για τους «πράσινους» οι οποίοι και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους κατόπιν και επιθυμίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον παίκτη, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή. Το συμβόλαιο που προσφέρει ο Παναθηναϊκός έχει διάρκεια τριών ετών ενώ παράλληλα θα καλύψει και την ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποδεσμευτεί ο παίκτης και να μπορεί να μετακομίσει στο «T-Center».

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει αίσιο τέλος η απόκτηση του Μπάντιο από την Βαλένθια και να αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων».

Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.