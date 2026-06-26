Μετά τον Σάββα Καμπερίδη και ο Βασίλης Σίμτσακ θα παραμείνει στο προπονητικό team του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μία ακόμα παραμονή θα υπάρχει στο προπονητικό team του Παναθηναϊκού συγκριτικά με την σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Ο λόγος για τον Βασίλη Σίμτσακ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θα βρίσκεται κανονικά στο team του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε την Πέμπτη (25/6) κατ' ιδίαν συνομιλία με τον Σίμτσακ και ο 45χρονος ασίσταντ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο «τριφύλλι». Κάτι που ισχύει και για τον Σάββα Καμπερίδη, η παραμονή του οποίου είχε οριστικοποιηθεί πολύ νωρίτερα και για την οποία είχε ενημερώσει σχετικά το «Gazz Floor».

O Βασίλης Σίμτσακ βρέθηκε στον Παναθηναϊκό το 2021 μαζί με τον Δημήτρη Πρίφτη και μετά το πέρασμά του από την Τόφας και επέστρεψε στους «πράσινους» τον Φεβρουάριο του 2023, όταν είχε αναλάβει ο Χρήστος Σερέλης ως αντικαταστάτης του Ντέγιαν Ράντονιτς. Έκτοτε παραμένει στο προπονητικό team του Παναθηναϊκού.