Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ προκειμένου να μειωθούν οι ποινές που επιβλήθηκαν από την Αθλητικό Δικαστή.

Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, προκειμένου να μειωθούν οι ποινές που επιβλήθηκαν από την Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε Ναν και Πράσινους.

Η πλευρά του Παναθηναϊκού, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κέντρικ Ναν, που τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, θεωρούν πως ο Αμερικανός βρέθηκε σε θέση άμυνας για το επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στα αποδυτήρια.

Θυμίζουμε πως πέραν από τις 2 αγωνιστικές του Κέντρικ Ναν, τιμωρήθηκε και η ομάδα με -2 στο επόμενο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Και για τους -2 βαθμούς έγινε η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ με το σκεπτικό ότι οι Γκραντ και Λεσόρ οι οποίοι είχαν κληθεί σε απολογία, αθωώθηκαν.