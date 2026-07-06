Παναθηναϊκός: Στο ΑΣΕΑΔ για μείωση των ποινών της Αθλητικού Δικαστή
Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, προκειμένου να μειωθούν οι ποινές που επιβλήθηκαν από την Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε Ναν και Πράσινους.
Η πλευρά του Παναθηναϊκού, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κέντρικ Ναν, που τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, θεωρούν πως ο Αμερικανός βρέθηκε σε θέση άμυνας για το επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στα αποδυτήρια.
Θυμίζουμε πως πέραν από τις 2 αγωνιστικές του Κέντρικ Ναν, τιμωρήθηκε και η ομάδα με -2 στο επόμενο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Και για τους -2 βαθμούς έγινε η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ με το σκεπτικό ότι οι Γκραντ και Λεσόρ οι οποίοι είχαν κληθεί σε απολογία, αθωώθηκαν.
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