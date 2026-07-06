Η Παρτίζαν και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα.

To τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αναμένεται να διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου με τον Παναθηναϊκό να μην ταξιδεύει στην Κίνα όπως είχε ακουστεί, αλλά θα λάβει χώρα στην Αθήνα με έντονες σκέψεις να υπάρχουν ώστε να διεξαχθεί στο ανοικτό ΟΑΚΑ.

Όπως αναφέρει το σέρβικο μέσο «Meridian Sport» η Παρτίζαν θα συμμετάσχει και φέτος στο καθιερωμένο τουρνουά, ενώ όπως αναφέρεται το «παρών» θα δώσει και ο ΠΑΟΚ, ενώ υποψήφιες είναι και οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αναντολού Εφές που έχουν λάβει μέρος προηγούμενες χρονιές.