Ο Σάββας Καμπερίδης είναι ο μοναδικός που παραμένει στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού με την έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπως έγινε γνωστό στο «Gazz Floor by Novibet».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του τριφυλλιού με το οποίο έγραψε ιστορία στη EuroLeague.

Η παρουσίασή του έλαβε χώρα στο Platinum Lounge του Telekom Center Athens με 5 χιλιάδες φιλάθλους του Παναθηναϊκού να τον υποδέχονται θερμά και να τον αποθεώνουν και φυσικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάθεται στο πλευρό του στο πάνελ.

Όπως είναι λογικό, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον κορυφαίο Σέρβο προπονητή με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με τους ανθρώπους εκείνους που αποτέλεσαν βασικά κομμάτια της πορείας του τα τελευταία χρόνια. Στο πλευρό του «Ζοτς» θα βρίσκονται ξανά οι δύο στενότεροι συνεργάτες του, ο Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και ο Βλάντιμιρ Άντροϊτς, οι οποίοι τον ακολούθησαν τόσο στη Φενέρμπαχτσε όσο και στη δεύτερη θητεία του στην Παρτίζαν.

Παράλληλα, στο τεχνικό τιμ των «πρασίνων» αναμένεται να βρίσκεται και ο Μάικ Μπατίστ, ενώ ο μοναδικός που θα παραμείνει στο προπονητικό επιτελείο από την προηγούμενη σύνθεση είναι ο Σάββας Καμπερίδης, όπως αποκαλύφθηκε στο «Gazz Floor powered by Novibet».