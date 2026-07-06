Παναθηναϊκός: Έρχεται Ελλάδα και ανακοινώνεται ο Μπάντιο!
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Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει την Τρίτη (07/07) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός περιμένει να υποδεχθεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Μπράνκου Μπάντιο, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (07/07).
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.
Έτσι, μόνο τα τυπικά απομένουν για την ενσωμάτωση του Μπάντιο στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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