Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει την Τρίτη (07/07) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει να υποδεχθεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Μπράνκου Μπάντιο, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (07/07).

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.

Έτσι, μόνο τα τυπικά απομένουν για την ενσωμάτωση του Μπάντιο στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.