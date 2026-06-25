Μονακό: Τέλος ο Στραζέλ!
Ο Ματιέ Στραζέλ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Μονακό. Ο Γάλλος γκαρντ, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Πριγκιπάτου αποχαιρετά τον σύλλογο και εξετάζει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Σε 43 αναμετρήσεις στη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:
«Σε ευχαριστούμε Ματιέ! Φορώντας τα χρώματα μας από το 2022 έως το 2026, ο Ματιέ Στραζέλ έγραψε ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα και με την Μονακό. Όλος ο σύλλογος σου εύχεται τα καλύτερα, θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο Gaston Médecin.»
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Merci Matthew ❤️🤍— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 25, 2026
💎 Sous nos couleurs de 2022 à 2026, Matthew Strazel a marqué l'histoire du championnat de France et de la #RocaTeam... ✨️
🙏 L'ensemble du club te souhaite le meilleur, tu seras toujours le bienvenu à Gaston Médecin 🇲🇨#DagheMunegu pic.twitter.com/A1LappsCyu
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