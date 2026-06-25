Η Μονακό ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ματιέ Στραζέλ, μετά από τέσσερα χρόνια παρουσία στην ομάδα.

Ο Ματιέ Στραζέλ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Μονακό. Ο Γάλλος γκαρντ, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Πριγκιπάτου αποχαιρετά τον σύλλογο και εξετάζει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε 43 αναμετρήσεις στη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:

«Σε ευχαριστούμε Ματιέ! Φορώντας τα χρώματα μας από το 2022 έως το 2026, ο Ματιέ Στραζέλ έγραψε ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα και με την Μονακό. Όλος ο σύλλογος σου εύχεται τα καλύτερα, θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο Gaston Médecin.»