Φενέρμπαχτσε: Τέλος Μπέικοτ και Ζάγκαρς

Φενέρμπαχτσε: Τέλος Μπέικοτ και Ζάγκαρς

Φενέρμπαχτσε: Τέλος Μπέικοτ και Ζάγκαρς
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Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους Άρτουρς Ζάγκαρς και Αρμάντο Μπέικοτ.

Μετά τη τον Ζίλσον Μπανγκό, η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους Άρτουρς Ζάγκαρς και Αρμάντο Μπέικοτ.

Ο Ζάγκαρς αγωνίστηκε μόλις σε πέντε αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 3.4 πόντους και 1.6 ασίστ ανά αγώνα. Όσον αφορά τον Μπέικοτ, κατέφτασε στου τούρκικο σύλλογο, προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Μπανγκό, ωστόσο δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει των αναγκών της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της Φενέρμπαχτσε:

«Με τις ευχαριστίες μας στον Άρτουρς Ζάγκαρς!

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Οι δρόμοι μας χωρίζουν με τον Άρτουρς Ζάγκαρς, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ μας πριν από τη σεζόν 2024-25.

 

Στον Άρτουρς Ζάγκαρς, ο οποίος πανηγύρισε κατακτήσεις σε 1 EuroLeague, 2 Πρωταθλήματα Τουρκίας, 2 Κύπελλα Τουρκίας και 1 Προεδρικό Κύπελλο φορώντας τη ριγέ φανέλα μας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

«Με τις ευχαριστίες μας στον Αρμάντο Μπέικοτ!

Ο παίκτης μας Αρμάντο Μπέικοτ, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ μας πριν από τη σεζόν 2025-26, αποχωρεί από την ομάδα μας.

Στον Αρμάντο Μπέικοτ, ο οποίος κατέκτησε 1 Πρωτάθλημα Τουρκίας, 1 Κύπελλο Τουρκίας και 1 Προεδρικό Κύπελλο φορώντας τη ριγέ φανέλα μας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την προσπάθειά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του».

@Photo credits: euroleague
     

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