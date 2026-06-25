«Η Εφές έκανε κίνηση για τον Τσέντι Όσμαν», σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα

Η Αναντολού Εφές ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα.

Να κάνει ξανά δικό της τον Τσέντι Όσμαν θέλει η Αναντολού Εφές, σύμφωνα με όσα αναφέρει το τούρκικο «basketfaul».

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο μετά την αποτυχημένη χρονιά, έχει βάλει «στόχο» να ξανά... χτίσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ το οποίο θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει τόσο σε Τουρκία, όσο και EuroLeague.

Ο Όσμαν επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» τον Απρίλη του 2025 και προκειμένου να τον αποκτήσει η Εφές, θα πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό ως buy-out, έτσι ώστε να τον φέρει πίσω στην Κωνσταντινούπολη.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, έχοντας μ.ο 12.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague.