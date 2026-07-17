Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε Κλάιμπερν!
Ύστερα από μια χρονιά στην Μπαρτσελόνα, ο Γούιλ Κλάιμπερν επιστρέφει στην Τουρκία μετά τη σεζόν 2023-24 αλλά για... διαφορετική ομάδα.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ είχε αγωνιστεί στην Αναντολού Εφές, αλλά πλέον θα βρίσκεται στην... άλλη πλευρά της Κωνσταντινούπολης για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.
Ο Κλάιμπερν μετράει 276 ματς στην Euroleague έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Νταρουσάφακα, ΤΣΣΚΑ και Βίρτους, έχοντας κατά μέσο όρο 13.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ!
Will Clyburn Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 17, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn (2.01cm - 1990) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Amerika Kolej Ligi’nde Utah Üniversitesi (2010-11) ve Iowa State (2011-13) formaları… pic.twitter.com/ybY9gm1KOs
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