Η Φενέρμπαχτσε έκανε δικό της τον Γουίλ Κλάιμπερν ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού φόργουορντ.

Ύστερα από μια χρονιά στην Μπαρτσελόνα, ο Γούιλ Κλάιμπερν επιστρέφει στην Τουρκία μετά τη σεζόν 2023-24 αλλά για... διαφορετική ομάδα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ είχε αγωνιστεί στην Αναντολού Εφές, αλλά πλέον θα βρίσκεται στην... άλλη πλευρά της Κωνσταντινούπολης για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Ο Κλάιμπερν μετράει 276 ματς στην Euroleague έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Νταρουσάφακα, ΤΣΣΚΑ και Βίρτους, έχοντας κατά μέσο όρο 13.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ!