Φενέρμπαχτσε: Αποδέσμευσε τον Μπανγκό
Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ζίλσον Μπανγκό. Ο Ανγκολέζος σέντερ ήταν άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού τον Σεπτέμπβρη του 2025 και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Στη θητεία του στη Φενέρ, κατέκτησε μία EuroLeague, δύο πρωταθλήματα Τουρκίας, δύο Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:
«Με τις ευχαριστίες μας στον Ζίλσον Μπάνγκο!
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Ο αθλητής μας Ζίλσον Μπάνγκο, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25, αποτελεί πλέον παρελθόν από το ρόστερ μας.
Με τη φανέλα της ομάδας μας κατέκτησε 1 EuroLeague, 2 Πρωταθλήματα Τουρκίας, 2 Κύπελλα Τουρκίας και 1 Σούπερ Καπ Τουρκίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ζίλσον Μπάνγκο για την προσφορά και την προσπάθειά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας».
Jilson Bango’ya Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 25, 2026
2024-25 sezonunun ortasında kadromuza katılan oyuncumuz Jilson Bango ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Jilson Bango’ya tüm… pic.twitter.com/cR2vpV2MpK
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