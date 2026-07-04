Oι Μάβερικς δεν σταματούν τις επαφές με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, αλλά ακόμα υπάρχει απόσταση σε αυτά που ζητά ο παίκτης.

Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς και στοχεύουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους την επόμενη χρονιά.

O ρεπόρτερ του ESPN, Μαρκ Στάιν, ανέφερε πως οι Μάβερικς το μέγιστο που δίνουν στη Φενέρμπαχτσε ως buy-out για να αποδεσμεύσουν τον παίκτη είναι 900.000 δολάρια και έτσι υπάρχει οικονομική διαφορά.

Τώρα έρχεται ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου να αναφέρει πως οι Μάβερικς έχουν κάνει επίσημη πρόταση για τον παίκτη,αλλά δεν έχουν ακόμα πλησιάσει τον μισθό που ζητά. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Αν ο Ταρίκ μετακομίσει στο ΝΒΑ, η Φενέρμπαχτσε θα κερδίσει 2 εκατομμύρια δολάρια.