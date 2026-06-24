Βίρτους Μπολόνια: Ανανέωσε για άλλον έναν χρόνο ο Χάκετ
Στη Βίρτους θα αγωνίζεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ντάνιελ Χάκετ. Ο Ιταλός πολύπειρος γκαρντ, ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Μπολόνια, για ανανέωση του συμβολαίου του.
Ο Ντάνιελ Χάκετ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε μ.ο 3.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:
«Άλλο ένα κεφάλαιο. Ξανά μαζί για άλλη μια σεζόν».
𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐇𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓𝐓.— Virtus Bologna (@VirtusBo) June 24, 2026
Another chapter.
Ancora insieme per un’altra stagione ⚪️⚫️ pic.twitter.com/WRy9ULNXD8
La storia continua ✍️2️⃣3️⃣ pic.twitter.com/t9xQGOPlJX— Virtus Bologna (@VirtusBo) June 24, 2026
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