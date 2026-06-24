Βίρτους Μπολόνια: Ανανέωσε για άλλον έναν χρόνο ο Χάκετ

Βίρτους Μπολόνια: Ανανέωσε για άλλον έναν χρόνο ο Χάκετ

Βίρτους Μπολόνια: Ανανέωσε για άλλον έναν χρόνο ο Χάκετ
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Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Χάκετ για άλλον έναν χρόνο.

Στη Βίρτους θα αγωνίζεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ντάνιελ Χάκετ. Ο Ιταλός πολύπειρος γκαρντ, ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Μπολόνια, για ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Ντάνιελ Χάκετ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε μ.ο 3.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Άλλο ένα κεφάλαιο. Ξανά μαζί για άλλη μια σεζόν».

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@Photo credits: eurokinissi
     

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