Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Χάκετ για άλλον έναν χρόνο.

Στη Βίρτους θα αγωνίζεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ντάνιελ Χάκετ. Ο Ιταλός πολύπειρος γκαρντ, ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Μπολόνια, για ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Ντάνιελ Χάκετ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε μ.ο 3.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Άλλο ένα κεφάλαιο. Ξανά μαζί για άλλη μια σεζόν».

𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐇𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓𝐓.

Another chapter.

Ancora insieme per un’altra stagione ⚪️⚫️ pic.twitter.com/WRy9ULNXD8 — Virtus Bologna (@VirtusBo) June 24, 2026