Ο Ματ Μόργκαν θα παραμείνει τελικά στη Βίρτους Μπολόνια και θα αποχωρήσει ο Λούκα Βιλντόσα, έπειτα από την έλευση του Άλεξ Μουμπρού.

Η συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας με τον Άλεξ Μουμπρού οδηγεί σε αλλαγές τη διοίκηση της Βίρτους Μπολόνια, όσον αφορά τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον προπονητή άλλαξε λίγο το θέμα... συζήτησης στον ιταλικό σύλλογο, καθώς τελευταία γίνονταν διαρκώς συζήτηση για την πώληση του συλλόγου, τον προϋπολογισμό και την συνεχή αβεβαιότητα, που προκαλούσε μεγάλο προβληματισμό στον οργανισμό.

Μετά την αποχώρηση του Κάρσεν Έντουαρντς, τα «φώτα» έπεσαν πάνω στον Ματ Μόργκαν που αρχικά ήταν στην πόρτα εξόδου, κλαθώς είχε δεχθεί προτάσεις για να φύγει, όμως η Βίρτους είναι διαυεθειμένη να του προσφέρει νέο συμβόλαιο για να τον κρατήσει.

Στο μεταξύ, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει εκτός ομάδας τον Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος θα κληθεί να αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Η παραμονή του Μόργκαν και η αποχώρηση του πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα αντιπροσωπεύει ένα είδος στροφής στην πολιτική της Βίρτους, καθώς φαίνεται πως θα επιδιώξει να αποκτήσει περισσότερους γηγενείς παίκτες.

Μάλιστα, ως τώρα όπως αναφέρουν τα ιταλικά ρεπορτάζ ο Ντάνιελ Χάκετ, ο Μουχάμεντ Ντιουφ και ο Φραντσέσκο Φεράρι είναι εκείνοι που θεωρούνται σίγουροι για την επόμενη ημέρα της Βίρτους.