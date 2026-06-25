Ο Μουστάφα Φαλ αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ο οποίος είναι επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να πλαισιώσει την front line της ομάδας.

Και από το... πουθενά «έσκασε» η «βόμβα» με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ από τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ ύστερα από μια πενταετία στον Ολυμπιακό αποφάσισε να κάνει το... δύσκολο βήμα και να μεταβεί από τον έναν «αιώνιο» αντίπαλο στον άλλον.

Ο παίκτης αποτελεί επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς βλέπει στο πρόσωπο του Γάλλου σέντερ τον παίκτη ο οποίος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ματίας Λεσόρ και θα μπορεί να «κουμπώσει» δίπλα του προσφέροντας μερικά ποιοτικά λεπτά. Γιατί μερικά και όχι πολλά, τουλάχιστον, στα ματς της Euroleague; Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός επικοινώνησε μαζί του και του ανέλυσε τα όσα περιμένει και θέλει από εκείνον στον Παναθηναϊκό.

Πολύ απλά ο Φαλ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να έχει τον ρόλο του 3ου σέντερ και παράλληλα να «λύσει» τα χέρια του «Ζοτς» όσον αφορά τον «ελληνικό» κορμό για τα ματς της Stoiximan GBL. Όπως έγινε γνωστό και δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, απομένουν μόνο τα.... τυπικά προκειμένου να πάρει ο «Μους» το ελληνικό διαβατήριο στα χέρια του και να αγωνίζεται ως Έλληνας στις αναμετρήσεις του εγχώριου πρωταθλήματος.

Τι σημαίνει η απόκτηση Φαλ για τη συνέχεια των υπόλοιπων κινήσεων του Παναθηναϊκού; Ο «Ζοτς» ψάχνει έναν ακόμη σέντερ ο οποίος να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τους δύο Γάλλους σέντερ. Με πρώτο και κυριότερο; Το καλό περιφερειακόσ σουτ, με το οποίο θα μπορεί να «ανοίγει» το γήπεδο και να αποτελεί απειλή από την περιφέρεια. Ιδανικό θα ήταν εάν μπορούσε να καλύψει λεπτά συμμετοχής και στο «4» στην περίπτωση που θα το χρειαζόταν η ομάδα.

Το σίγουρο είναι ότι η απόκτηση του Μουστάφα Φαλ «ξεκλείδωσε» και τις υπόλοιπες κινήσεις στο «πράσινο» ρόστερ καθώς μπορέσει να υπάρχει ευελιξία κινήσεων όσον αφορά τους ξένους που θα αποκτηθούν για να καλύψουν τις υπόλοιπες θέσεις που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.