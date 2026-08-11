Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Τι Τζέι Σορτς μπορεί να πήραν διαφορετικούς δρόμους, όμως ξαναβρέθηκαν μαζί στο παρκέ για προπόνηση, με τον δεύτερο να κάνει μάλιστα ανοιχτή πρόσκληση στον Drake.

Μπορεί τη νέα σεζόν να φορούν διαφορετικές φανέλες, όμως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκαν ξανά στην ίδια πλευρά του παρκέ.

Οι δύο παίκτες, που την περασμένη αγωνιστική περίοδο συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό , είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν στον Καναδά. Παρά το γεγονός πως πλέον ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, η κοινή τους παρουσία στο γήπεδο έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συνεργασία τους.

Ο Σορτς έχει ήδη γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, καθώς συνεχίζει πλέον στη Βαλένθια, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις παραμένει σημαντικό γρανάζι του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Σορτς δεν περιορίστηκε μόνο στην προπόνηση, αλλά φρόντισε να στείλει και... πρόσκληση μέσω Instagram. Σε story που δημοσίευσε, έκανε tag τον γνωστό ράπερ Drake και τον κάλεσε να τους συναντήσει στο γήπεδο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «@champagnepapi, είμαστε στο γήπεδο. Έλα!».