Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μάικ Τζέιμς βρίσκεται η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, στον οποίο προσφέρει ένα διετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Αμερικανός γκαρντ που αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Euroleague (ήταν ο ηγέτης των μονεγάσκων με 13 πόντους και 10 ασίστ στο νικηφόρο παιχνίδι των play-in με τη Μπαρτσελόνα που τους οδήγησε στα playoffs και τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό) θεωρείται προτεραιότητα στον σχεδιασμό του Τσάβι Πασκουάλ για την επόμενη χρονιά.

Γι’ αυτό τον λόγο, πριν από μερικές ημέρες ο νέος εκπρόσωπος του Μάικ Τζέιμς, ο Άντονι Γουόλτον ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, όπου είχε μια πρώτη αλλά πολύ σημαντική συζήτηση με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για τον παίκτη. Η προσφορά για συμβόλαιο δυο ετών φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για τον 35χρονο γκαρντ, ο οποίος μετά από πέντε χρόνια στο πριγκιπάτο και τη Μονακό, αποφάσισε πως ο κύκλος έχει κλείσει.

Μάλιστα, ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην L’Équipe, όπου και επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Μονακό το καλοκαίρι. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν πιθανότητες να συνεχίσει στη Μονακό και τη σεζόν 2026-2027, ήταν κατηγορηματικός: «Όχι!». Και πρόσθεσε: «Δεν έχω υπογράψει πουθενά, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο το να ολοκληρώσω τη σεζόν».

Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της δείχνοντας διάθεση να ενισχυθεί περαιτέρω ποιοτικά φαίνεται πως δίνει τα «ρέστα της» για τον Μάικ Τζέιμς, καθώς είναι ένας παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου που μπορεί να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τροπαίου της Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς θέλει να τελειώσει τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο με τη Μονακό και γι’ αυτό έζησε με πάθος την αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Δεν ήθελε με τίποτε να κλείσει τον κύκλο του στο πριγκιπάτο μετά από πέντε χρόνια με τον αποκλεισμό από τους Καταλανούς. Και τα κατάφερε με τους συμπαίκτες του να πάρει την πρόκριση στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.



