Ντουμπάι BC: Έκανε «δικό» της τον Λουκόσιους
Στην Ντουμπάι BC ο... δήμιος της ΑΕΚ! Ο 24χρονος Λιθουανός που είχε σημειώσει 23 πόντους με 7/10 τρίποντα στον τελικό του BCL το 2026 και έδωσε την... κούπα στη Ρίτας Βίλνιους είναι και με τη... βούλα ο νέος παίκτης της Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ.
Ο φέρελπις αθλητής έχει και γερμανική υπηκοότητα και μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Γερμανίας. Την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Μάλαγα, ούτως ώστε να έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του, καθώς η ομάδα των ΗΑΕ έχει μακροπρόθεσμο πλάνο για την αξιοποίησή του.
Dubai Basketball has signed Simas Lukosius, who will spend the 2026/27 season on loan at @unicajaCB— Dubai Basketball (@dubaibasket) August 17, 2026
Good luck, Simas! 🔥
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