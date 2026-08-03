Καρφιά Νέντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα: «Αξίζω πολύ περισσότερο σεβασμό, δεν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψω»

O Nεμάνια Νέντοβιτς ήταν ξεκάθαρος για τον Ερυθρό Αστέρα και έκλεισε για πάντα την πόρτα ενδεχόμενης επιστροφής.

Σε σερβικό Μέσο μίλησε ο Νεμάνια Νέντοβιτς και στάθηκε στην περιόδο που έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα, δείχνοντας πως νιώθει αδικία για τα όσα έγιναν.

«Δεν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψω. Όταν κάποιος σου δείξει έλλειψη σεβασμού μία φορά, πιθανότατα θα το κάνει και δεύτερη. Στα 35 μου θεωρώ ότι αξίζω πολύ περισσότερο σεβασμό από αυτόν που πήρα από τους ανθρώπους της ομάδας», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν πήρα ποτέ απάντηση για το τι άλλαξε. Θα ήταν εντάξει να μου το είχαν πει έναν μήνα νωρίτερα. Έμαθα πρώτα από τον Μίσκο και μετά με πήραν τηλέφωνο, όταν ήδη ήξερα ότι έπρεπε να ακολουθήσω διαφορετικό δρόμο», κατέληξε ο Νέντοβιτς, καθιστώντας σαφές ότι ο κύκλος του στο κλαμπ του Βελιγραδίου έχει κλείσει οριστικά. Να μου έλεγαν “ευχαριστούμε για όλα”. Αντί γι’ αυτό, μου έλεγαν άλλα και άλλα γινόντουσαν, με καθυστερήσεις»