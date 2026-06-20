Ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Ίμπον Ναβάρο θέλει τον Σέιν Λάρκιν για την περιφέρεια της ομάδας του.

Ο Σέιν Λάρκιν είναι ο μεγάλος στόχος του Ερυθρού Αστέρα για τη νέα σεζόν, με τον Ίμπον Ναβάρο στην άκρη του πάγκου να έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό. Ο Αμερικανός γκαρντ όπως αναφέρει δημοσίευμα του σερβικού «Telegraf», η ομάδα του Βελιγραδίου έχει εστιάσει στην περίπτωση του έμπειρου γκαρντ και έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον παίκτη.

Ο 33χρονος άσος τον τελευταίο καιρό έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα αποχωρήσει από την Αναντολού Εφές και αυτό το γεγονός ενεργοποίησε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων μεταξύ των οποίων και του Ερυθρού Αστέρα.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ γίνεται μεγάλη αναφορά στον ατζέντη του παίκτη Νίκο Λώτσο, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την διοίκηση των Σέρβων.

Ο Σέιν Λάρκιν έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Αναντολού Εφές, έχοντας 15.2 πόντους μέσο όρο, 4.2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, παρότι η τουρκική ομάδα δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τους στόχους της.

Ο Ίμπον Ναβάρο που έφτασε στο Βελιγράδι έπιασε δουλειά και εργάζεται πάνω στον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά, με τον Σέιν Λάρκιν να αποτελεί βασικό γρανάζι στο νέο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα.

