O Nίκολα Κάλινιτς όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα.

Φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα ο Νίκολα Κάλινιτς. Σύμφωνα με την Τelegraf, ο Σέρβος forward ετοιμάζεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του.

Ο Ίμπον Ναβάρο έχει άλλες προτεραιότητες και ο Κάλινιτς θα ψάξει μια νέα περιπέτεια μακριά από τον Ερυθρό Αστέρα. Αν δεν υπάρξει κάποια τρομερή αλλαγή δεδομένων, οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε στην EuroLeague 5.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, αριθμοί σίγουρα πεσμένοι σε σχέση με παλιές καλύτερες σεζόν της καριέρας του.