Κάνααν: «Ένα πρωί ξύπνησα και το συμβόλαιό μου είχε λήξει»

Ο Αϊζάια Κάνααν μίλησε για τη θητεία του στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και τα πλάνα του για το άμεσο μέλλον.

Ο Ερυθρός Αστέρας ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Αϊζάια Κάνααν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό την περασμένη σεζόν και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Πλέον ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε συνέντευξή του στο «BasketNews», ο Κάνααν μίλησε για τα όσα έζησε στη Σερβία, το πως ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και την προτεραιότητά του για το μέλλον.

Όσα είπε ο Κάνααν

«Ειλικρινά, ένα πρωί ξύπνησα και απλώς συνειδητοποίησα ότι το διετές συμβόλαιό μου είχε λήξει. Άφησα τον ατζέντη μου να διαχειριστεί την επιχειρηματική πλευρά της υπόθεσης. Δεν υπήρξαν επίσημες συναντήσεις ή συζητήσεις με τη διοίκηση για την αποχώρησή μου.

Υπέθεσα ότι ήθελαν ένα νέο ξεκίνημα με καινούργια πρόσωπα. Δεν κρατάω καμία κακία. Είναι επαγγελματικός αθλητισμός και το γεγονός ότι έχασα ολόκληρη τη σεζόν κάνει αυτή την απόφαση κατανοητή. Λάτρεψα την περίοδο μου εκεί και ήλπιζα να επιστρέψω, όμως τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

Ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο ένιωθα άνετα και ήθελα να επιστρέψω, να βοηθήσω την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους με μία γεμάτη και καλή σεζόν. Νιώθω πως αυτή η ιστορία έμεινε ανολοκλήρωτη», είπε. «Πιστεύω ότι είχα να προσφέρω πολλά περισσότερα και ότι είχαμε δημιουργήσει κάτι που μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Οι συνθήκες εξελίχθηκαν διαφορετικά, αλλά συνολικά αισθάνομαι ότι πρόκειται για ένα ανολοκλήρωτο κεφάλαιο».

Για το τι κρατάει από τη θητεία του στη Σερβία: «Το να ζήσω από κοντά την κουλτούρα του μπάσκετ και την ενέργεια των φιλάθλων. Το ακούς, το αντιμετωπίζεις ως αντίπαλος, όμως το να βγαίνεις στο παρκέ και να νιώθεις κάθε βράδυ τον ενθουσιασμό του κόσμου ήταν πραγματικά απίστευτο».

Για τη συνέχεια στην καριέρα του: «Η EuroLeague είναι ξεκάθαρα η προτεραιότητά μου. Αν χρειαστεί να περάσω μία χρονιά σε άλλη διοργάνωση για να αποδείξω ξανά τι μπορώ να κάνω, είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν βρίσκομαι σε κατάσταση πανικού. Στο τέλος της ημέρας, θέλω να πάω εκεί όπου πραγματικά με χρειάζονται και με εκτιμούν».