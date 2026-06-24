Η EuroLeague έκανε... throwback και θυμήθηκε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα από το Game 3 της σειράς των play-offs του 2011.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η EuroLeague θυμήθηκε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού από το Game 3 των play-offs κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011.

Οι πέντε παίκτες του Ζέλικο Ομπτάντοβιτς ήταν οι Νικς Καλάθης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ρομέιν Σάτο, Κώστας Τσαρτσαρής και Ίαν Βουγιούκας.

Αναλυτικά όσα έγραψε η EuroLeague και το βίντεο:

«Ας το γυρίσουμε πίσω στην αρχική πεντάδα του Ζέλικο το 2011 για τον 3ο αγώνα της σειράς των πλέι οφ εναντίον της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα.

Πραγματική νοσταλγία».