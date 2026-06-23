Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στην Κύπρο και ρωτήθηκε τόσο για την τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς όσο και για πιθανή επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Τις τελευταίες ημέρες και πολύ περισσότερο τις τελευταίες ημέρες μετά την επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, «σηκώθηκε» πολύ κουβέντα για πιθανή επιστροφή και του Δημήτρη Διαμαντίδη στους «πράσινους».

Στο «Gazz Floor by Novibet» ειπώθηκε ότι αναμένεται να υπάρξει ραντεβού τις επόμενες ημέρες μεταξύ «Ζοτς» και Διαμαντίδη προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας.

Ο Διαμαντίδης βρίσκεται στην Κύπρο ως επίσημος καλεσμένος για το «Basketball Heroes Camp» το οποίο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή (26/6) και στο περιθώριο της παρουσίας του εκεί ρωτήθηκε για τον Ομπράντοβιτς αλλά και για δική του επιστροφή στον Παναθηναϊκό.

«Νομίζω πως, όπως όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι και εγώ, είμαστε χαρούμενοι και θα έλεγα και συγκινημένοι που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα θα ξαναείναι μαζί μας. Θα τον δούμε από κοντά» ανέφερε για τον Σέρβο τεχνικό, ενώ απέφυγε τεχνηέντως να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για τον εαυτό του.

«Τώρα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα παιδιά της ακαδημίας, δεν είμαστε για...» είπε χαμογελαστός αποφεύγοντας την ερώτηση..