Οριστικό: Η Ρεάλ υπέγραψε το δεκαετές συμβόλαιο με την Euroleague!

Στη Euroleague θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επόμενη δεκαετία η Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη Euroleague παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αν και προσπάθησε να εξασφαλίσει εξαίρεση και να συμμετάσχει στη διοργάνωση της νέας σεζόν με μονοετές συμβόλαιο, οι χειρισμοί του νέου CEO της Euroleague έπεισαν τους Μαδριλένους να δεσμευτούν για 10 χρόνια!

Παρά την «απειλή» του NBA Europe, πιο ενωμένη από ποτέ η Euroleague δεν έχασε καμία από τις ομάδες- μετόχους της και ετοιμάζεται για το άλμα της επέκτασής της σε format 24 ομάδων με πολλές μόνιμες άδειες. Η αύξηση από 20 σε 24 ομάδες θα υλοποιηθεί την σεζόν 2027/28 με πολύ αυξημένα έσοδα.

Η υπογραφή του νέου δεκαετούς συμβολαίου έγινε χθες (22/6), παρά την πίεση του ΝΒΑ και της FIBA που στις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων με τους Μαδριλένους είχαν αρχίσει να «μιλούν» με νούμερα για τα έσοδα της συμμετοχής τους στην νεοσύστατη διοργάνωση.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε η στάση του Τσους Μπουένο (CEO της EL), που ήταν κατηγορηματικός ότι η Ρεάλ δεν θα αγωνιστεί στην Euroleague της νέας σεζόν, αν δεν υπογράψει το νέο δεκαετές συμβόλαιο μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Αν κάποια ομάδα θελήσει να αποδεσμευτεί από την σύνδεσή της με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, θα πρέπει να πληρώσει penalty της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζονται και τα διαφυγόντα κέρδη για τα οποία είναι πιθανό να προσφύγουν οι υπόλοιπες ομάδες στο ενδεχόμενο κάποιας αποχώρησης.

Η υπογραφή της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε οκτώ μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας που έληγε στις 30 Ιούνη (ήταν η τελευταία που υπέγραψε την ανανέωση της συμμετοχής της στην EL, μετά την Μπατσελόνα, τη Βιλερμπάν και την Φενέρμπαχτσε που το έκαναν από τις αρχές έως και τον Μάιο του 2026) αποτελεί την πιο ισχυρή απόδειξη της ενότητας που επικρατεί στις τάξεις της διοργάνωσης η οποία βγαίνει πιο δυνατή από ποτέ, μετά την δημοσιοποίηση των σχεδίων επέκτασης του ΝΒΑ στην Ευρώπη.