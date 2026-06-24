Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, επιλέχθηκε στο νούμερο 25 του NBA Draft και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ένας από τους παίκτες «κλειδιά» της Βαλένθια στα play-offs της EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, ο οποίος επιλέχθηκε στο NBA Draft 2026.

Ο Ισπανός γκαρντ που έχει τραβήξει τα... βλέμματα με το ταλέντο που διαθέτει, επιλέχθηκε στο νούμερο 25 του φετινού Draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο θα αγωνίζεται με τους Μάβερικς, την επόμενη σεζόν.

Μάλιστα ήταν από τους παίκτες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Βαλένθια τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ενώ έκανε πολύ μεγάλη «ζημιά και στον Παναθηναϊκό στα play-offs. Ο Ντε Λαρέα κόντρα στους «πράσινους» είχε μ.ο 8.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα στα πέντε ματς, ενώ η καλύτερή του εμφάνιση ήταν στο Game 1, όπου σκόραρε 18 πόντους, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.