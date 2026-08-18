Ο Τι Τζέι Σορτς «προσγειώθηκε» στη Βαλένθια και μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη σεζόν του στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται από την Τρίτη (18/08) στην Βαλένθια προκειμένου να ενταχθεί στη νέα του ομάδα και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Χαβιέ Αλμπέρτ.

«Ο στόχος μου είναι ο ίδιος όπως σε κάθε ομάδα: να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και, μακάρι, στο τέλος της χρονιάς να παλεύουμε για έναν τίτλο. Έρχομαι με αυτή τη νοοτροπία», δήλωσε ο Σορτς στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Βαλένθια.

Σε ερώτηση για τις επιτυχίες της περασμένης σεζόν ο Σορτς ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει συγκρίσεις. Όσα επιτεύχθηκαν ήταν απίστευτα, αλλά τώρα ξεκινάμε από το μηδέν. Πρόκειται για ένα νέο ρόστερ και ένα νέο προπονητικό επιτελείο, και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό με τους δικούς μας όρους».

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, είπε ότι πήρε τις απαραίτητες κατευθύνσεις από τον άλλοτε συμπαίκτη του στο Αμβούργο τη σεζόν 2020-21, τον οποίο θα συναντήσει και πάλι στην Βαλένθια, Κάμερον Τέιλορ.

«Μου εξήγησε το σύστημα της ομάδας και πώς είναι η ζωή στη Βαλένθια, που είναι μια εκπληκτική πόλη. Μιλήσαμε πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά μαζί του. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό» ενώ αναφέρθηκε επίσης στη Roig Arena: «Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς μόλις πατήσεις το πόδι σου εκεί είναι το πόσο όμορφο είναι. Θα είναι πολύ συναρπαστικό να αγωνίζομαι εδώ και να έχω τους φιλάθλους στο πλευρό μου».