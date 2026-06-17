Οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς φέρεται να έχουν βάλει στο... μάτι ενόψει του draft τον Σέρχιο ντε Λαρέα της Βαλένθια.

Η σαμπάνια για την κατάκτηση του τίτλου παραμένει ακόμα στα ρούχα των Νιου Γιορκ Νικς οι οποίοι επέστρεψαν στον θρόνο του NBA ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Πλέον όλες οι ομάδες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο draft στις 23 και 24 του μήνα στο «Barclayes Center» του Μπρούκλιν. Ανάμεσά τους και οι πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν απλώσει... πλοκάμια στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στον Σέρχιο ντε Λαρέα της Βαλένθια.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς και δη τον Τζέικ Φίσερ, ο ταλαντούχος Ισπανός γκαρντ έχει μπει στο... μάτι των Νεοϋορκέζων, οι οποίοι έχουν να επιλέξουν στο φετινό draft τόσο στο νούμερο «24» όσον αφορά τον 1ο γύρο, όσο και στο νούμερο «31» όσον αφορά τον 2ο γύρο της διαδικασίας.

Μάλιστα στα Mock Draft του NBA έχουν τοποθετήσει τον ντε Λαρέα στην 2η επιλογή των Νικς στον 2ο γύρο. Μένει να δούμε εάν και εφόσον θα δικαιωθούν.