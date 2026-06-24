Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/06), ο πρώτος γύρος του NBA Draft, με τον Έι Τζέι Ντιμπάντσα να επιλέγεται στο νούμερο 1 από τους Γουίζαρντς.

Οι Ουάσιγκτον Γουίζαρντς επέλεξαν στο νούμερο 1 του φετινού Draft του NBA, τον Έι Τζέι Ντιμπάνσα. Ο 19χρονος πάουερ φόργουορντ που ήταν το φαβορί για την κορυφή των draft, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επιλέχθηκε από την ομάδα της Ουάσινγκτον. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NCAA, είχε μ.ο 25.5 πόντους και 6.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στη θέση νούμερο δύο επιλέχθηκε από τους Τζαζ ο Ντάριν Πίτερσον, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Κάμερον Μπούζερ, ο οποίος επιλέχτηκε από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, επιλέχτηκε στο νούμερο 25 του Draft από τους Λέικερς, ωστόσο θα αγωνίζεται με τους Νικς, αφού οι πρωταθλητές έδωσαν το νούμερο 24 στην ομάδα του Λος Άντζελες.

AJ Dybantsa is selected 1st overall by the @WashWizards in the 2026 NBA Draft!



Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/knmAlc87pt — NBA (@NBA) June 24, 2026

Αναλυτικά οι επιλογές:

Έι Τζέι Ντιμπάντσα (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς) Ντάριν Πίτερσον (Γιούτα Τζαζ) Κάμερον Μπούζερ (Μέμφις Γκρίζλις) Κέιλεμπ Ουίλσον (Σικάγο Μπουλς) Κίτον Ουάγκλερ (Λος Άντζελες Κλίπερς) Μικέλ Μπράουν τζούνιορ (Μπρούκλιν Νετς) Ντάριους Άκουφ τζούνιορ (Σακραμέντο Κινγκς) Κίνγκστον Φλέμινγκς (Ατλάντα Χοκς) Μορέζ Τζόνσον τζούνιορ (Ντάλας Μάβερικς) Μπρέιντεν Μπέρις (Μιλγουόκι Μπακς) Γιαξέλ Λέντενμπεργκ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) Αντάι Μάρα (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) Νέιτ Έιμεντ (Μιλγουόκι Μπακς) Χανς Στάινμπαχ (Σάρλοτ Χόρνετς) Ντέιλιν Σουέιν (Σικάγο Μπουλς) Μπένετ Στιρτζ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) Εμπούκα Οκόριε (Ντιτρόιτ Πίστονς) Κρίστιαν Άντερσον (Σάρλοτ Χόρνετς) Άλεν Γκρέιβς (Τορόντο Ράπτορς) Τζέιντεν Κουάιντανς (Σαν Αντόνιο Σπερς) Καρίμ Λόπεζ (Μέμφις Γκρίζλις) Λάμπαρον Φίλον τζούνιορ (Φιλαδέλφεια 76ερς) Ζούμπι Έτζιοφορ (Ατλάντα Χοκς) Κάμερον Καρ (Λος Άντζελες Λέικερς) Σέρχιο Ντε Λαρέα (Νιου Γιορκ Νικς) Τάρις Ριντ τζούνιορ (Σαν Αντόνιο Σπερς) Κρις Σενάκ τζούνιορ (Μπόστον Σέλτικς) Τζόσουα Τζέφερσον (Μπρούκλιν Νετς) Άλεξ Καραμπάν (Σακραμέντο Κινγκς) Κόα Πιτ (Φοίνιξ Σανς)