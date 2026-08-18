Παίκτε3ς της Βαλένθια με κάθε επισημότητα είναι οι Άρμονι Μπρουκς και Ελίας Βάλτονεν, οι οποίοι πέρασαν και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Κάτοικοι Βαλένθια θα γίνουν τη νέα χρονιά οι Άρμονι Μπρουκς και Ελίας Βάλτονεν καθώς εκκρεμούσαν οι ιατρικές εξετάσεις από την ισπανική ομάδα.

Στη συνέχεια οι δύο παίκτες ανακοινώθηκαν και επίσημα από τη Βαλένθια και θα τεθούν στην διάθεση του νέου τεχνικού, Χαβιέ Αλμπέρτ, ο οποίος αποτελούσε μέχρι πρότινος τον άμεσο συνεργάτη του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Βαλένθια, οι δύο παίκτες «ολοκλήρωσαν τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν.Ο ιατρικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Quirónsalud Valencia Hospital και του Quirónsalud Mercado de Colón Medical Center, υπό την επίβλεψη του δρ. Βιθέντε Σεμπαστιά, επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών των πρώτων ομάδων της Βαλένθια.»

Ο Άρμονι Μπρουκς είχε πετυχημένη παρουσία στην Αρμάνι Μιλάνο καθώς είχε στην Euroleague 13,1 πόντους κατά μέσο όρο , με 41,6% στα τρίποντα, 3,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα.

Από τη πλευρά του ο Ελίας Βάλτονεν έρχεται ως ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Γρανάδα, όπου την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 9,8 πόντους, με 37,1% στα τρίποντα, 3,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.