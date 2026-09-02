Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο «CRETE IBT» (4-6/09), στο πλαίσιο των πρώτων δυνατών φιλικών αναμετρήσεων των Πειραιωτών ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague. Το κάλεσμα του Τζόουνς.

Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα...! Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θέλησε να... ζεστάνει τον κόσμο του Ολυμπιακού για το τουρνουά της Κρήτης, που θα διεξαχθεί από 4-6 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός ψηλός έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους των Πρωταθλητών Ευρώπης προκειμένου η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα να έχει τη στήριξή τους. Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (04/09, 21:00), ενώ τρεις ώρες νωρίτερα, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό (04/09, 18:30). Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζόουνς:

«Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όποια ώρα κι αν διαβάσεις αυτό το μήνυμα. Από τις 4-6 Σεπτεμβρίου όμως, θα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης για το International Basketball Tournament. Ανυπομονούμε να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της EuroLeague, προετοιμαζόμενοι για τη νέα σεζόν. Μην το χάσετε! Ελπίζω να σας δω εκεί».