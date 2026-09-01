Φενέρμπαχτσε: Νίκη πριν το φιλικό με τον Ολυμπιακό
Το δεύτερό της φιλικό παιχνίδι έδωσε η Φενέρμπαχτσε, το οποίο συνοδεύτηκε και με νίκη. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους αντιμετώπισε την Τόφας και επικράτησε με 83-78.
Κορυφαίος σκόρερ για τη Φενέρ, ήταν ο Γιούζανγκ με 15 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Χόρτον-Τάκερ (12) και Σίλβα (11). Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της τουρκικής ομάδας πριν το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου την Παρασκευή (04/09, 21:00) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Φενέρμπαχτσε (Σάρας Γιασικεβίτσιους): Γιούζανγκ 15, Χόρτον-Τάκερ 12, Σίλβα 11, Μπάλντγουϊν 9, Κι 8, Μπίνγκχαμ 7, Σαργκιούνας 6, Σιλντς 5, Κλάιμπερν 5, Μαχμούτογλου 3, Φόρεστ 2.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 37-35, 59-52, 83-78
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