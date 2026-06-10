«Ο Λάρκιν θέλει να αποχωρήσει από την Εφές»

Ο Σέιν Λάρκιν επιθυμεί να αποχωρήσει από την Αναντολού Εφές σύμφωνα με όσα αναφέρει τούρκικο δημοσίευμα, ωστόσο δεν είναι μόνο στο χέρι του,

Έπειτα από οκτώ χρόνια στην Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από τον τουρκικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketfaul», ο πολύπειρος γκαρντ επιθυμεί να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ωστόσο λόγω του συμβολαίου του δεν είναι εύκολο.

Ο Λάρκιν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Εφές για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να αποχωρήσει. Το να βρεθεί ομάδα που θα καλύψει το τεράστιο ποσό που παίρνει είναι πολύ δύσκολο σενάριο και είτε η Εφές θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά αν συμφωνήσει με άλλη ομάδα, είτε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Σε μόλις 12 αναμετρήσεις στη EuroLeague (σ.σ λόγω τραυματισμού), φέτος, ο Λάρκιν είχε μ.ο 15.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ, ανά αγώνα.