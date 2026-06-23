O Oλυμπιακός ολοκλήρωσε με τεράστια επιτυχία τη σεζόν και άπαντες ανυπομονούν για την ανακοίνωση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας. Τι περιμένουν οι «ερυρθόλευκοι»;

Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού αδημονούν για τις ανακοινώσεις των νέων μεταγραφών της ομάδας που αναμένεται να ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο το ήδη υπάρχον ρόστερ.

Είναι δεδομένο, ότι η σεζόν για τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία κατακτώντας τη EuroLeague στο Final Four της Αθήνας, αλλά και το πρωτάθλημα με 3-2 στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι δύο βασικοί μεταγραφικοί στόχοι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έγιναν γνωστοί αμέσως μετά τον τίτλο της EuroLeague με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά και τον Ζαν Μοντέρο να έχουν δώσει από τα τέλη Μαΐου τα χέρια με τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν με πολύ γρήγορους και λεπτούς χειρισμούς για να αποσπάσουν το «ναι» από τους δύο παίκτες με τον γκαρντ της Βαλένθια να αρνείται όλες τις υπόλοιπες προτάσεις για χάρη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια να λαμβάνει 600 χιλιάδες ευρώ ως buy out.

Ωστόσο, το ερώτημα που επικρατεί στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων είναι τι καθυστερεί την ανακοίνωση των δύο σημαντικών αυτών προσθηκών; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αφενός, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου με τον Ερυθρό Αστέρα και πρώτα πρέπει να τον αποχαιρετήσει ώστε να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.

Αφετέρου, ο Ζαν Μοντέρο έχει ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη Βαλένθια στους τελικούς της Liga ACB κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όπου και πραγματοποιεί εντυπωσιακότατες εμφανίσεις με μέσο όρο 24 πόντους, 5, ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με την επικείμενη παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα η οποία προέχει οποιασδήποτε άλλης ανακοίνωσης, δείχνουν πως ο Ολυμπιακός έχει την σταθερότητα που χρειάζεται, ενώ σκοπεύει να βελτιώσει ποιοτικά ακόμη περισσότερο το ρόστερ, προσθέτοντας δύο από τους κορυφαίους πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη.

Τόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού, όσο και οι πρόεδροι της ομάδας, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος έχουν αφήσει για λίγο τις υποχρεώσεις στην άκρη εν μέσω διακοπών, οπότε όλα αναμένεται να δρομολογηθούν στο προσεχές διάστημα.