Κούβαρης στο Gazz Floor: «Θα γίνει ραντεβού Ομπράντοβιτς - Διαμαντίδη»

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει ραντεβού μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κράτησε κλειστά τα χαρτιά του κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την μεγάλη του επιστροφή στους «πράσινους».

Ο Σέρβος τεχνικός δεν αποκάλυψε τα ονόματα που θα τον πλαισιώσουν στο προπονητικό τιμ ενόψει της νέας σεζόν ενώ δεν αναφέρθηκε ούτε και στο όνομα του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος έχει ακουστεί για να πλαισιώσει το «front office» των «πρασίνων» και να βρεθεί στο πλάι του «Ζοτς».

Παρόλα αυτά υπάρχει καπνός. Και υπάρχει και φωτιά. Όπως αναφέρθηκε και στο «Gazz Floor» από τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Γιώργο Κούβαρη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρχει συνάντηση του Ομπράντοβιτς με τον Διαμαντίδη προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο και της δικής του επιστροφής στο «τριφύλλι».

Αυτή τη στιγμή ο «3D» βρίσκεται στην Κύπρο ως επίσημος καλεσμένος για το «Basketball Heroes Camp» το οποίο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή (26/6), όπερ και σημαίνει ότι στη συνέχεια θα υπάρχει και το ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών.