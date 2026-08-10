Η... λειψή εθνική ομάδα της Γαλλίας ηττήθηκε με 110-72 από το Μάρεϊ Στέιτ σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που διεξήχθη στο Παρίσι.

Το παιχνίδι διεξήχθη στην έδρα της Μετροπολιτάν και πιο συγκεκριμένα στο «Palais des sports Marcel-Cerdan» και ήταν καθαρά προπονητικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνει το Murray State στην Ευρώπη.

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα παρουσιαστεί στα ματς για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα τέλη του μήνα κόντρα σε Σλοβενία (27/8) και Σουηδία (30/8).

Οι μοναδικοί... παίκτες της πρώτης ομάδας της Γαλλίας ήταν οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με τον 28χρονο πλέι μέικερ να ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Συγκεκριμένα ο Φρανσίσκο αγωνίστηκε για 29:37 και είχε σε αυτό το διάστημα 23 πόντους με 1/5 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 5 λάθη. Αντίστοιχα ο Γιαμπουσέλε βρέθηκε στο παρκέ για 14:35 και είχε 3 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ και 3 λάθη.

Ο Γιακούμπα Ουατάρα είχε 11 πόντους με 1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές σε 20:31 λεπτά συμμετοχής με 5 λάθη.

Δείτε τι ανέβασε ο Φρανσίσκο μετά το τέλος