Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε: Βαριά ήττα για την «μισή» Γαλλία, αυτά έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Το παιχνίδι διεξήχθη στην έδρα της Μετροπολιτάν και πιο συγκεκριμένα στο «Palais des sports Marcel-Cerdan» και ήταν καθαρά προπονητικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνει το Murray State στην Ευρώπη.
Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα παρουσιαστεί στα ματς για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα τέλη του μήνα κόντρα σε Σλοβενία (27/8) και Σουηδία (30/8).
Οι μοναδικοί... παίκτες της πρώτης ομάδας της Γαλλίας ήταν οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με τον 28χρονο πλέι μέικερ να ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.
Συγκεκριμένα ο Φρανσίσκο αγωνίστηκε για 29:37 και είχε σε αυτό το διάστημα 23 πόντους με 1/5 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 5 λάθη. Αντίστοιχα ο Γιαμπουσέλε βρέθηκε στο παρκέ για 14:35 και είχε 3 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ και 3 λάθη.
Ο Γιακούμπα Ουατάρα είχε 11 πόντους με 1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές σε 20:31 λεπτά συμμετοχής με 5 λάθη.
Δείτε τι ανέβασε ο Φρανσίσκο μετά το τέλος
Vous êtes sérieux là? 😂😂 https://t.co/xPZqz3JYC3— Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) August 10, 2026
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