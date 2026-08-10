Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκάλεσε... πανικό στις ΗΠΑ και στο NBA με την δήλωση που έκανε αναφορικά με τον Νίκολα Γιόκιτς και το γεγονός ότι θα τον υπογράψει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παραχώρησε αποκαλυπτική συνέντευξη στους «Euro Insiders» όπου μεταξύ πολλών άλλων αναφέρθηκε και στον Νίκολα Γιόκιτς.

«Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε» είπε ο Γιαννακόπουλος και συνέχισε:

«Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του.»

Η εν λόγω δήλωση έγινε... viral και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με το ESPN να κάνει ειδική αναφορά στα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και όχι μόνο το ESPN καθώς, τόσο το Yahoo Sports, όσο και η USA Today στάθηκαν στη συνέντευξη του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ.

Το συμβόλαιο του Γιόκιτς

Μάλιστα το ESPN αναρωτιέται εάν είναι... εφικτή μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της ελληνικής ομάδας, κάτι που -εκ των πραγμάτων- φαντάζει από πολύ δύσκολο έως και απίθανο.

Να σημειωθεί ότι ο Γιόκιτς έχει συμβόλαιο έως και τη σεζόν 2026-27 έναντι 59 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα του opt-in και για τη σεζόν 2027-28 για 62 εκατομμύρια δολάρια ενώ σε περίπτωση που επαναδιαπραγματευτεί νέο super max θα μπορεί να λάβει 359.5 εκατομμύρια δολάρια!

Οπότε εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι τα ποσά είναι... αστρονομικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.